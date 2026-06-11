Нутрициолог назвала скрытые риски поедания ягод с куста

Дачная привычка есть ягоды с куста может навредить здоровью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам объяснили, можно ли есть немытые ягоды прямо с куста. Биохимик, нутрициолог, специалист по пищевому поведению Анна Дивинская рассказала, что такая привычка при определенных условиях может нести серьезные риски. Об этом пишет NEWS.ru.

«Ягоды прямо с куста – это отдельное дачное удовольствие, и портить его нудными напоминаниями о мытье не хочется. Но скажем честно: все зависит от того, что именно на них живет. На даче без соседей, без обработок и вдали от трассы риски реально низкие», – отметила эксперт.

А вот если применялись химические средства защиты растений, важно строго соблюдать сроки ожидания перед сбором урожая, иначе вредные вещества могут оставаться на поверхности и частично проникать в кожицу.

Также Дивинская подчеркнула, что нельзя забывать о внешних загрязнителях, например, птичьем помете, который может попадать на кусты. Риск заражения невысок, но он существует, поэтому ягоды перед употреблением все же лучше ополаскивать, особенно если речь идет не об одном-двух плодах, а о регулярном употреблении прямо с куста.

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