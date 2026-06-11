Раскрыт неожиданный виновник сухости глаз летом: он есть почти в каждом офисе

Сухой воздух в помещении ускоряют испарение слезы с поверхности глаза. Фото: Ahmet Misirligul / Shutterstock / Fotodom

Летом многие замечают неприятное жжение в глазах, ощущение «песка» и кратковременное затуманивание зрения и часто списывают это на усталость или жару. Врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что на самом деле такие симптомы нередко связаны с тем, как мы используем кондиционеры. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Летом такие жалобы действительно могут усиливаться. Кондиционеры, вентиляторы, поток воздуха в автомобиле, сухой воздух в помещении ускоряют испарение слезы с поверхности глаза», – пояснила специалист.

Слезная пленка образует тонкий защитный слой на поверхности глаза, оберегает роговицу и помогает сохранять четкость зрения и комфорт. Если она начинает быстрее испаряться или организм вырабатывает ее в меньшем объеме, появляются неприятные ощущения.

Шилова добавила, что снизить дискомфорт можно простыми привычками – не направлять кондиционер в лицо, чаще моргать, делать паузы при работе за компьютером и использовать увлажняющие капли без консервантов. Если же симптомы повторяются регулярно, лучше обратиться к офтальмологу, чтобы исключить более серьезные нарушения.

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