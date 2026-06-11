Кабмин отменил выставку «МАКС-2026», «Гидроавиасалон» перенесли на 2027 год

Правительство России Фото: REUTERS.

Правительство России приняло решение об отмене международного авиационно-космического салона «МАКС-2026». Кроме того, выставка «Гидроавиасалон», запланированная на этот год, официально переносится на 2027-й. Об этом сообщается в свежем распоряжении кабинета министров.

Согласно документу, из списка официальных мероприятий на 2026 год исключены обе позиции — и авиасалон, и конференция по гидроавиации. Однако чиновники подчеркнули, что в будущем году профильные смотры все же состоятся.

В документе уточняется, что в 2027 году организаторы планируют провести Международную выставку и научную конференцию по гидроавиации «Гидроавиасалон-2027». Мероприятие намечено на сентябрь в Геленджике. Также в мае–июне в Казани пройдет Международный салон вертолетной техники и авиационных систем.

Напомним, что с проведением «МАКСА» в последние годы возникают сложности. В 2025 году авиасалон вообще не проводился. Тогда глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов объяснил, что текущая обстановка не позволяет провести выставку в намеченные сроки, поэтому шоу перенесли на 2026 год.

Стоит отметить, что это не первый перенос. В 2024 году правительство уже выпускало распоряжение, согласно которому авиасалон, запланированный на конец июля, отменили. А еще раньше, в 2023-м, выставку тоже пришлось сдвигать: тогда ее хотели провести с 23 по 28 июля 2024 года, но сроки в итоге изменили.