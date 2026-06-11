Власти Одессы потребовали убрать портрет Виктора Цоя с территории Летнего театра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Одессы потребовали от собственников территории в Летнем театре убрать портрет лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Согласно источнику, с призывом к собственникам Летнего театра обратился Одесский городской совет. Инициатива в администрацию поступила на основании обращения главы организации «Деколонизация». Согласно требованию, собственников призывают убрать портрет Цоя и надписи на русском языке.

Изображения лидера «Кино» в Летнем театре появилось в 2021 году в рамках открытия «стены рок-н-ролла». Помимо Цоя на мурале также нарисованы 13 украинских и зарубежных исполнителей.

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