Во Франции поймали группу хакеров, взломавших более тысячи компаний и госорганов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Французская полиция провела масштабную операцию и задержала семь хакеров, которые подозреваются в кибератаках на полторы тысячи организаций. Злоумышленники атаковали как частные фирмы, так и правительственные учреждения, похищая конфиденциальные данные. Об этом сообщило агентство AFP.

Аресты прошли сразу в шести городах: Лилле, Марселе, Страсбурге, Пуатье, Бордо и Лиможе. По версии следствия, задержанные взламывали спортивные ассоциации, медицинские компании, крупные розничные сети и государственные органы. Среди пострадавших оказалось даже Национальное собрание Франции — нижняя палата парламента.

Предполагается, что украденные базы данных хакеры затем публиковали на специализированных форумах, чтобы продать их другим киберпреступникам. Группа действовала дерзко и системно, оставляя следы в темной сети. Расследование вело Управление по борьбе с киберпреступностью (Ofac).

Руководитель отдела расследований Ofac Жюли Бенуа пояснила агентству, что задержанные — это молодые французские хакеры, которые жаждут славы и считают себя неуязвимыми. Она добавила, что среди арестованных есть даже несовершеннолетние, причем большинство из них научились взлому самостоятельно.

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