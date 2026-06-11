Россиянина депортировали из Вьетнама за вылов 4,5 тысяч мидий в Чёрном море Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Из Вьетнама выдворили россиянина, находившегося в глобальном розыске за незаконный вылов водных биологических ресурсов в Черном море. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, ее слова передает сайт МВД Медиа.

«В аэропорту Хошимина вьетнамские коллеги передали представителю МВД России в Социалистической Республике Вьетнам одного из участников группы, осуществлявшей незаконный вылов водных биологических ресурсов в акватории Черного моря», — говорится в сообщении.

По ее словам, в сентябре 2021 года в Цемесской бухте под Новороссийском злоумышленники, используя спецтранспорт и водолазное снаряжение, незаконно выловили более 4,5 тыс. черноморских мидий.

Уголовное дело возбудили по третьей части статьи 256 УК — за незаконную добычу биоресурсов. Все сообщники, кроме одного, который укрылся за границей, предстали перед судом. В отношении скрывшегося мужчины был объявлен международный розыск.

Как ранее сообщал «КП-Запорожье», местного жителя будут судить за незаконный вылов 21 рыбы.