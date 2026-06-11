Новым министром обороны Британии стал бывший замглавы МВД Дэн Джарвис. ФОТО: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший замглавы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен на пост министра обороны. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Королевства Кира Стармера.

«Король [Карл III] соизволил утвердить следующее назначение: член парламента Дэн Джарвис MBE назначен министром обороны», — говорится в сообщении.

Он сменит Джона Хили, который в четверг ушел в отставку с поста главы оборонного ведомства. Хили выразил несогласие с уровнем инвестиций в британскую оборону, который счел недостаточным.

Также свой пост покинул замминистра обороны Британии Алистер Карнс. Как ранее писало издание Daily Mail, британский премьер Кир Стармер намерен уйти в отставку по собственному желанию на фоне сложной политической ситуации. Однако позднее Стармер изменил свое решение, подчеркнув возможность выдвигаться на следующие выборы в Британии.