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НовостиВ мире11 июня 2026 20:35

Новым министром обороны Британии стал бывший замглавы МВД Дэн Джарвис

Дэн Джарвис сменит Джона Хили на посту министра обороны Британии
Анна ПЕТРОВА
Новым министром обороны Британии стал бывший замглавы МВД Дэн Джарвис. ФОТО: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новым министром обороны Британии стал бывший замглавы МВД Дэн Джарвис. ФОТО: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший замглавы МВД Великобритании Дэн Джарвис назначен на пост министра обороны. Об этом сообщает канцелярия премьер-министра Королевства Кира Стармера.

«Король [Карл III] соизволил утвердить следующее назначение: член парламента Дэн Джарвис MBE назначен министром обороны», — говорится в сообщении.

Он сменит Джона Хили, который в четверг ушел в отставку с поста главы оборонного ведомства. Хили выразил несогласие с уровнем инвестиций в британскую оборону, который счел недостаточным.

Также свой пост покинул замминистра обороны Британии Алистер Карнс. Как ранее писало издание Daily Mail, британский премьер Кир Стармер намерен уйти в отставку по собственному желанию на фоне сложной политической ситуации. Однако позднее Стармер изменил свое решение, подчеркнув возможность выдвигаться на следующие выборы в Британии.