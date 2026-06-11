Американский самолет-заправщик третий вечер подряд летает у границ Ирана

Фото: Erik Hildebrandt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский самолет-заправщик уже третий вечер подряд выполняет полеты над нейтральными водами Персидского залива, недалеко от воздушной границы Ирана. Об этом ТАСС сообщил источник в службах авиадиспетчерского контроля Ближнего Востока.

"Третий вечер подряд в одном и том же секторе неба над нейтральными водами Персидского залива фиксируется полет американского Boeing KC-46A Pegasus, который движется по круговой траектории вблизи воздушной границы Ирана", - сказал инсайдер.

Источник уточнил, что самолет, вылетевший из Тель-Авива, более часа находится на высоте чуть выше 8 км. В ближайшее время к нему может присоединиться еще один аналогичный борт, также следующий из Израиля.

Ранее KP.RU сообщал, что иранские военные уничтожили американские военные самолеты, которые базировались на территории Иордании. По данным КСИР, 12 баллистическими ракетами ударили по истребителям и по ключевым объектам армии США на авиабазе и командном центре Аль-Азрак.