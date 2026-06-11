В Вашингтоне появились гигантские числа 86 и 47, которые считают угрозой Трампу Фото: REUTERS.

Полиция начала расследование после появления на центральном бульваре Вашингтона крупных чисел "86 47", которые власти расценили как угрозу в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, цифры размером в несколько десятков метров были обнаружены на газоне рядом с Национальным мемориалом Второй мировой войны. С уровня земли они выглядят как участки выцветшей или вытоптанной травы.

Надпись полностью различима только с высоты. Полиция пытается установить способ ее нанесения на газон. Для экспертизы уже были собраны образцы почвы и растительности.

Цифры "86" считаются в США выражением угрозы, а сочетание "47" может указывать на Дональда Трампа - 47-го президента США.

Ранее KP.RU сообщал, что в апреле произошла четвертая попытка покушения на Трампа. Стрельба произошла в отеле Washington Hilton, где проходил ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома. Все присутствующие, включая президента США и его супругу, были срочно эвакуированы.