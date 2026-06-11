Spectator: Зеленский всё чаще становится помехой на пути к миру Фото: REUTERS.

Киевский главарь Владимир Зеленский все чаще считается препятствием для достижения мира. Об этом пишет британский журнал The Spectator.

«Зеленский... теперь многими рассматривается, скорее, как препятствие для мира... Однако это также самый грязный период президентства Зеленского», — пишет издание.

По данным журнала, проблема не только в нежелании Зеленского заканчивать боевые действия. Кризис усугубляется коррупционным скандалом, который продолжается и уже серьезно подорвал веру украинцев в руководство страны.

Как ранее писал KP.RU, Офис киевского главаря объявил о завершении предыдущего формата переговоров с Россией по Украине — Киев выставил свои невыполнимые условия.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что мирное урегулирование конфликта на Украине является предпочтительным для Москвы.