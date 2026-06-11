Евродепутат Лашшакова: ЕС уже принял все возможные глупые решения по РФ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

У Европы больше нет права на глупости в отношении России — все неверные решения они уже приняли, теперь нужны только разумные шаги. Об этом предупредила словацкий депутат Европарламента Юдита Лашшакова для ТАСС.

«Конечно, давно пора начать прислушиваться к здравому смыслу и к одному из таких здравых голосов в Евросоюзе — Роберту Фицо», — пояснила она.

Кроме этого, Лашшакова также раскритиковала идею закрыть въезд россиянам в ЕС и назвала ее неразумной.

По словам российского посла в Бельгии Дениса Гончара, лидеры Евросоюза и НАТО подталкивают Европу к войне, но противостоять России у них не выйдет.

Европа пять лет назад упустила возможность сесть за стол переговоров с Россией, напомнил бывший министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль. Он отметил, что Ангела Меркель честно старалась поддерживать диалог, но ее не захотели слушать.