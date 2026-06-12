Россиянам назвали точные правила для шашлыков на даче: что важно знать

МЧС: мангал должен стоять не ближе 5 метров от забора соседа по даче Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жарить шашлыки на даче на мангале или жаровне можно, если от них до забора соседа не меньше 5 м. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

«В соответствии с правилами противопожарного режима мангал или жаровню для шашлыка можно устанавливать от забора соседа по даче на расстоянии не менее пяти метров», — передает агентство.

Зона вокруг мангала должна быть очищена от сухостоя на два метра, подчеркнул представитель ведомства.

В Подмосковье с 20 апреля действует особый противопожарный режим. Открытый огонь запрещен, но шашлыки можно жарить в закрытых мангалах и барбекю. Мангал ставят не ближе 5 м. от любых построек, вокруг убирают сухую траву и мусор. Под рукой надо держать два огнетушителя или ведро с водой/песком. Оставлять мангал без присмотра нельзя, напомнили в ведомстве.

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