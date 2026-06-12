Россиянам напомнили о праве на бесплатную экстренную медпомощь: где ее можно получить

Свищев: частные клиники должны бесплатно оказывать экстренную медпомощь Фото: Юлия Лоза. Перейти в Фотобанк КП

Частные клиники наравне с государственными должны бесплатно оказывать экстренную медпомощь. Речь также идет о случаях инфаркта, инсульта или тяжелого кровотечения. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Многие россияне считают, что за помощь в частной клинике придется платить в любом случае, а если нет денег, то лучше ехать в государственную больницу. Это заблуждение», — пояснил парламентарий.

Свищев отметил, что при инфаркте, инсульте или сильном кровотечении нельзя медлить — если рядом есть частная клиника, нужно срочно идти туда.

Депутат подчеркнул: необходимо различать экстренную и неотложную помощь — именно это определяет, должна ли клиника лечить пациента бесплатно.

Если частная клиника отказала в экстренной помощи или потребовала за нее плату, пациент может пожаловаться в фонд ОМС, Росздравнадзор, прокуратуру или сразу подать в суд на компенсацию морального ущерба, добавил депутат.

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