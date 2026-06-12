Соскин: Украину ждёт полная деградация экономики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украину ожидает полная деградация экономики. С подобным мнением в эфире своего YouTube-канала выступил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Времени мало, очень мало. Потому что все рушится. <…> Идет полная деградация всей экономики... Это при Зеленском произошло. <…> Вот такое положение сложилось», — сказал Соскин.

Причиной происходящего Соскин назвал действия Владимира Зеленского. Как подчеркнул эксперт, именно курс киевского режима, который строится на публичных громких заявлениях и бесконечных встречах с иностранными партнерами, привел страну к такому плачевному состоянию.

По словам Соскина, уже и союзники Зеленского игнорируют его просьбы о помощи. Соскин также перечислил страны, противящиеся киевскому режиму и вступлению Украины в ЕС - это Чехия, Венгрия, Словакия и Польша.