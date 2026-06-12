"Ничего не было согласовано": в Иране высказались о мирной сделке с США

Иран пока не утвердил текст соглашения с США по урегулированию Фото: REUTERS.

Иран на данный момент не утвердил какой-либо текст соглашения по дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил представитель иранского МИД Исмаил Багаи.

"Сообщения о времени и месте подписания соглашения остаются спекулятивными и еще ничего не было окончательно согласовано", - цитирует дипломата IRNA.

Багаи подчеркнул, что значительная часть текста соглашения уже согласована. Однако процесс затягивается из-за того, что США регулярно выдвигают новые требования и корректируют свою позицию.

Ранее президент Дональд Трамп сообщил о достижении США принципиальной договоренности с Ираном о завершении войны. Он уточнил, что сторонам еще предстоит юридически закрепить этот мир, подписав соответствующие документы.

Как писал KP.RU, американские военные начали наносить дополнительные удары по целям на территории Ирана. По данным центрального командования ВС США, атаки производятся в целях самообороны.