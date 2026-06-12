Суд вынес суровый приговор бывшему президенту Южной Кореи: подробности

Yohap: экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля приговорили к 30 годам тюрьмы Фото: REUTERS.

Экс-президент Южной Кореи Юн Сок Ель получил 30 лет тюрьмы по делу о беспилотнике в Пхеньяне. Об этом сообщает Yonhap.

Экс-президента обвинили в военном мятеже в декабре 2024 года. По версии обвинения, он в октябре запустил дрон на Пхеньян, чтобы еще сильнее накалить обстановку в отношениях с Северной Кореей.

Ранее прокуроры запрашивали для бывшего главы государства 30 лет тюрьмы. Однако, как отмечается, были и те, кто ожидал, что суд приговорит его к пожизненному заключению.

При этом KP.RU ранее сообщал, что в Сеуле было обнаружено тело судьи Высокого суда Син Чон О, который был членом апелляционной коллегии по делу экс-первой леди Кореи Ким Гон Хи.

Тогда рядом с телом без признаков насильственной смерти нашли предсмертную записку. В ней судья извинялся за отдельные судебные процессы и сожалел о своих, как он считал, ошибочных решениях.