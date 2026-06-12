Мендель засомневалась, что Украина быстро разработает свой аналог Patriot Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский уже много чего обещал украинцам, но так и не выполнил. Так что его новый завиральный план о создании украинского аналога Patriot тоже провалится. Об этом в соцсети Х заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

По ее словам, нелегитимный украинский лидер уже обещал создать украинскую вакцину от Covid, производить четыре миллиона дронов в год и пообещал разработать собственную ядерную программу. Но так и не добился ни в чем результата.

«Я не уверена, что его компании действительно удастся создать собственный украинский Patriot. Особенно с помощью Fire Point, которая вызывает серьезные сомнения как у военных, так и у инженеров», — отметила Мендель.

Ранее глава киевской хунты Зеленский призвал Соединённые Штаты выдать ему лицензию на изготовление ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Однако все эти просьбы проигнорировал не только президент США Дональд Трамп, но и украинские чиновники. Потому Зеленский начал грозить кадровыми решениями из-за срыва поставок Patriot.