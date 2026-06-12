Респектабельные банки Швейцарии лишились лоска: как они ведут себя с гражданами России

Посол Гармонин: швейцарские банки творят произвол в отношении россиян. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Проживающие в Швейцарии россияне регулярно сталкиваются с произволом хваленых местных банков. Они не дают гражданам получать пенсии и осуществлять переводы между странами. Об этом в интервью ТАСС заявил российский посол в Берне Сергей Гармонин.

По его словам, главная проблема скрытой дискриминации - в сфере банковского обслуживания.

«Граждане России, по сути, лишены возможности совершать финансовые переводы в Россию или получать из нее денежные средства. Это касается и честно заработанных людьми пенсий, которые они не могут получить», — подчеркнул посол.

Ранее генеральный консул РФ в Женеве Игорь Попов заявил, что банки Швейцарии оказывают давление на бизнесменов из России и заставляют отказываться от гражданства РФ. Для многих это болезненный процесс.

Также сообщалось, что Швейцария в индивидуальном порядке и в качестве исключения будет выдавать многократную шенгенскую визу гражданам России.