Жасмин призналась, что мечтает стать прабабушкой

Жасмин с дочкой Маргаритой

Певица Жасмин откровенно рассказала о своих семейных мечтах на вечеринке Marie Claire Blogger Party 2026. Артистка призналась, что с детства представляла себя в окружении большой семьи и надеется однажды увидеть не только внуков, но и правнуков.

По словам певицы, одной из её главных жизненных мечт всегда был большой семейный стол, за которым собирались бы дети, внуки и будущие поколения.

«Я всю жизнь, с самого детства, мечтала, чтобы у меня был большой длинный стол, где будут сидеть мои дети, будут бегать внуки и, дай бог, правнуки. Надеюсь, я доживу», — приводит Super слова Жасмин.

Артистка также призналась, что мечтает о пополнении в семье и надеется, что у неё появится ещё один внук, а в будущем — и правнук.

Напомним, впервые бабушкой Жасмин стала осенью прошлого года. Её сын Михаил Шор и его супруга Ева Шор стали родителями мальчика, которого назвали Борисом. Певица рассказывала, что появление внука стало для неё одним из самых трогательных событий в жизни.