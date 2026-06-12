Россиянам объяснили, почему «бесплатные» товары оказываются самыми дорогими Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Обещание «бесплатно только сегодня» продолжает оставаться одним из самых эффективных маркетинговых инструментов. Как рассказал «Газете.Ru» маркетолог и основатель бутиковой студии маркетинга Влад Фишер, за большинством бесплатных предложений скрывается продуманная стратегия продаж.

По словам эксперта, бесплатные консультации, вебинары и пробные продукты служат не конечной целью, а способом привлечь клиента. Отсутствие необходимости платить сразу снижает внутреннее сопротивление, благодаря чему люди охотнее оставляют заявки и знакомятся с услугой. После этого бизнес начинает выстраивать доверие и подводить потенциального покупателя к платному предложению.

Фишер отметил, что зачастую пользователи расплачиваются не деньгами, а своими данными и вниманием. Информация о поведении и интересах аудитории помогает компаниям точнее настраивать рекламу и зарабатывать на монетизации сервисов. Кроме того, популярным инструментом остаются подписки с бесплатным периодом, которые затем автоматически становятся платными.

Эксперт также подчеркнул, что важнейший ресурс потребителя — время. Бесплатные мероприятия нередко занимают часы и используются прежде всего для продвижения продукта. Дополнительную роль играет психологический эффект взаимности: получив что-то даром, человек чувствует желание отблагодарить, что облегчает процесс продажи.