Эксперт Уражевский: Миски с большим запасом корма могут обманывать животных Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Миски с большим запасом корма способны вводить животных в заблуждение, а также провоцировать попытки добраться до недоступной еды. Об этом РИАМО сообщил ветеринар Владимир Уражевский.

«Ничего хорошего в этом нет, потому что и кошки, и собаки в основном ориентируются на запах. Поэтому вводить в заблуждение не нужно ни детей, ни животных. Всякие глупые игрушки: бросили, а там ничего нет; позвали - а там ничего нет», - сказал эксперт.

Однако это далеко не все существующие риски мисок с «вечным кормом». Так, к примеру, животное может попытаться извлечь лакомство из подобной конструкции. Если изделие сделано негерметично, животное может его царапать, грызть и тем самым нанести вред себе.

«Со временем, если постоянно лизать или царапать пластик либо эпоксидную смолу, это естественно будет вредить организму», - предупредил ветеринар.

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