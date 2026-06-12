Автор «Розового фламинго» больше не может часто выступать: Алене Свиридовой мешает болезнь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певица и автор хита «Розовый фламинго» Алена Свиридова сократила число выступлений из-за хронической болезни. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечается в публикации, проблемы со здоровьем у 63-летней артистки начались еще в прошлом году. Так, с осени она регулярно ложится в дневной стационар. Более того, певица прошла уже минимум восемь процедур, последняя была в мае.

Ближайшие концерты Свиридовой запланированы на июль. После этого в графике певицы стоит пауза до октября, отмечает Mash. При этом артистка продолжает много путешествовать по России и за границей. Весной и летом она отдыхает от столичной суеты в Крыму, где у нее есть дом на берегу моря.

Сама Свиридова в разговоре с Mash заявила, что проблем со здоровьем у нее нет и «все хорошо». Позднее агент певицы в беседе с ТАСС также опроверг сведения о болезни и сокращении числа концертов.

Напомним, невролог Анастасия Аникина ранее объяснила, что причиной госпитализации народной артистки России Ларисы Долиной мог стать хронический болевой синдром. По данным СМИ, певицу доставили к врачам с сильной болью в позвоночнике, после чего у нее диагностировали хондроз. Специалист отметила, что на такие состояния могут влиять стресс и постоянное напряжение.