«Тегеран юридически закрепил красные линии для Вашингтона»: военкор Коц объяснил, почему сделка с Ираном стала для США капитуляцией

Военкор Коц: сделка с Ираном выглядит как капитуляция США Фото: REUTERS.

Опубликованные 14 пунктов соглашения между Ираном и Соединенными Штатами Америки, та самая «сделка», выглядят для Вашингтона настоящей капитуляцией. Об этом в своем канале на платформе Max заявил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Изучив соглашение, журналист отметил, что в нем нет ничего, ради чего США вообще пошли на войну с Ираном.

«Ни демонтажа ядерной программы по американским лекалам, ни вывоза урана, ни внешнего контроля над иранским ВПК, ни, уж тем более, смены режима. Вместо этого — требование немедленно прекратить войну на всех фронтах, включая Ливан, и гарантии того, что США больше не нападают на Иран и не лезут в его внутренние дела», - отметил Коц.

В итоге, добавил журналист, режим в Иране устоял, армия воюет, Ормуз по-прежнему остался зоной иранского влияния, а теперь Тегеран еще и "юридически закрепляет красные линии" для Вашингтона.

Ранее был опубликован меморандум об урегулировании конфликта между Ираном и США, состоящий из 14 пунктов. В частности стороны договорились о снятии морской блокады в течение 30 дней, а также о выводе американских сил из приграничных с Ираном зон.

Вместе с тем, ранее представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил, что Иран на данный момент не утвердил какой-либо текст соглашения по дипломатическому урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.