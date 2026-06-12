Россиян предупредили о неожиданной опасности: хранить фото своего паспорта чревато последствиями Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сохраненное в телефоне фото паспорта может попасть к мошенникам. Об этом «Газете.Ru» рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

По словам эксперта, снимок документа часто лежит в обычной галерее вместе с другими фотографиями и не защищен как отдельный чувствительный файл. Если смартфон потеряют, передадут в ремонт без очистки данных или он окажется у постороннего человека, доступ к паспорту можно получить так же быстро, как к любому другому изображению.

«Дополнительный риск создают приложения, которым пользователь предоставляет доступ к фотографиям. Если доступ открыт ко всей галерее, вместе с обычными снимками приложение потенциально получает возможность видеть и изображения документов», — объяснил Силаев.

Эксперт отметил, что копии таких файлов могут синхронизироваться с облачными сервисами, попадать в резервные копии, папки загрузок, кэш приложений или пересылаться через мессенджеры. В итоге снимок паспорта перестает быть просто фотографией в телефоне и начинает существовать сразу в нескольких цифровых средах.

Опасность также связана с данными, которые можно извлечь из изображения. Современные технологии позволяют считать с фото серию и номер паспорта, дату рождения, регистрацию и другие сведения. Их могут использовать для социальной инженерии, регистрации аккаунтов, попыток удаленной идентификации, оформления электронных кошельков или подачи заявок в сервисы с подтверждением личности.

«Развитие технологий искусственного интеллекта усиливает этот риск. Нейросетевые инструменты помогают улучшать качество изображения, распознавать плохо читаемые фрагменты и сопоставлять данные из разных источников», — предупредил Силаев.

Он посоветовал не хранить полный снимок паспорта в общей галерее без необходимости. Если копия документа нужна для работы, поездки или оформления услуг, ее безопаснее держать в защищенном хранилище с отдельным паролем. После отправки файл стоит удалять не только из галереи, но и из облачных копий, мессенджеров, папок загрузок и корзины.

Напомним, мошенники проникли в домовые чаты в Забайкалье и начали просить у жителей фото паспорта. Аферисты представляются ответственными лицами, запрашивают фамилию, номер квартиры, телефон, почту и скан документа. В Банке России предупреждали, что такие данные могут использовать для оформления микрозаймов, открытия электронных кошельков и вовлечения человека в схемы дропперства.