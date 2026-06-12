В МИД России призвали осторожно относиться к поездкам в Таиланд: туристам грозит задержание

МИД призвал россиян с осторожностью посещать Таиланд из-за задержаний США Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство иностранных дел России призвало соотечественников крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Российские дипломаты объяснили, что в этой азиатской стране высок риск задержания по запросу Соединенных Штатов Америки. Вашингтон развернул напористую охоту на граждан РФ. На уже задержанных россиян спецслужбы оказывают сильное давление, запугивают и шантажируют, чтобы те признали вину.

Напомним, в мае этого года президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет привлекать Вооруженные силы для защиты российских граждан, арестованных или преследуемых за рубежом.

Речь идет о случаях, когда решение об аресте вынес иностранный суд без участия России либо международная судебная инстанция, чья компетенция не основана на договоре с РФ или резолюции Совбеза ООН.