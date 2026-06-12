Артемий Лебедев попал под прицел Киева: скандальный блогер может остаться без жилья Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Киевскую квартиру российского дизайнера и одиозного блогера Артемия Лебедева выставят на аукцион. Все произойдет уже 30 июня. Об этом сообщил депутат Верховной рады Дмитрий Наталуха.

По его словам, площадь квартиры составляет 138,5 квадратного метра. Стартовую стоимость объекта определили в 10,58 млн гривен. То есть, почти в 236 тысяч долларов.

«Квартира Лебедева в 138,5 кв. м уже 30 июня будет выставлена на аукционе. Ее стартовая стоимость — 10 583 400 гривен», — написал Наталуха в соцсетях.

Лебедев находится под санкциями Украины с 2022 года. В июле 2023 года Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу украинского государства его имущество на территории страны. Среди активов была квартира в историческом центре Киева, на Ярославском Валу.

Напомним, в 2023 году на Украине конфисковали активы Артемия Лебедева. Тогда сообщалось, что у российского дизайнера забрали две квартиры в центре Киева площадью 138 и 193 квадратных метра. Решение принял Высший антикоррупционный суд страны по иску украинского Минюста. Сам Лебедев позже с иронией прокомментировал потерю недвижимости и написал, что будет скучать.