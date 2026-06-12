ВСУ в День России бьет по администрации Энергодара и государственным флагам Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины 12 июня, в День России, наносят удары по администрации Энергодара и государственным флагам. Об этом сообщили представители Запорожской АЭС.

Директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина отметила, что удар направлен не только против инфраструктуры, но и против символов государственности и самого праздника.

"Однако запугать энергодарцев невозможно — город продолжает жить, а его жители сохраняют единство и верность своему дом", - подчеркнула Яшина.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО за ночь 12 июня перехватили и уничтожили над регионами России, а также над акваторией Азовского моря 231 дрон ВСУ.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что за ночь 12 июня российские силы противовоздушной обороны уничтожили более 60 дронов ВСУ в пяти районах Ростовской области. Речь идет о Чертковском, Верхнедонском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском районах области. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Прошлой ночью, напомним, средства противовоздушной обороны России уничтожили 330 украинских БПЛА над регионами страны. Отмечается, что кроме регионов России, вражеские беспилотники сбивали над акваториями Черного и Азовского морей.

А Вооруженные силы РФ поразили военно-морскую базу и склады боеприпасов и горючего, используемые в интересах ВСУ.