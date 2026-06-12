Дерматовенеролог Ахматова: смуглой коже солнце наносит такой же вред, как светлой Фото: Антон ПИКУС. Перейти в Фотобанк КП

По ее словам, особую осторожность следует соблюдать людям со светлой кожей, рыжими волосами и голубыми глазами, так как они обгорают быстрее из-за особенностей фототипа. Обладателям смуглой кожи ультрафиолет также наносит вред: при чрезмерном загаре они подвержены риску развития заболеваний и фотостарения.

- Обладатели более смуглой кожи переносят ультрафиолет лучше, но темная кожа также подвержена фотостарению и риску развития заболеваний при чрезмерном загаре,- говорит врач NEWS.ru.

Продолжительность безопасного нахождения под солнцем напрямую зависит от фототипа. Людям со светлой кожей достаточно всего нескольких минут, в то время как смуглая кожа более устойчива, но не защищена полностью.

Наиболее высокая солнечная активность, способствующая перегреву и потере влаги кожей, наблюдается в период с 10:00 до 16:00В это время рекомендуется избегать длительного нахождения под прямыми лучами, особенно после перерыва, когда кожа еще не адаптировалась.

Специалисты не советуют пытаться получить интенсивный загар за короткий срок, так как это создает серьезную нагрузку на организм. Безопаснее постепенно увеличивать время пребывания на солнце, отслеживая реакцию кожи.

Кроме того, Ахматова предостерегла от использования жирных масел без солнцезащитных компонентов, поскольку они усиливают нагрев и могут спровоцировать ожог.