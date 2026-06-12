Симферополь и Симферопольский район обесточены в Крыму Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму временно остались без света Симферополь и Симферопольский район. Об этом сообщило «Крымэнерго». Соответствующий пост опубликован в канале в мессенджере «МАКС».

Отмечается, что отключение произошло из-за повреждений в электрических сетях. Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

«В связи с повреждениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городского округа Симферополь и Симферопольского района», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, электроснабжение планируют восстановить в полном объеме до 18.00.

Напомним, ранее в «Крымэнерго» сообщали о плановых отключениях света в Крыму и Севастополе 11 июня. Тогда ограничения были связаны с ремонтом электросетей. Электричество временно отключали в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компании предупреждали, что график работ может корректироваться.