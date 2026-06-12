Эксперт рассказала, почему летом нельзя хранить косметику в ванной и автомобиле Фото: Shutterstock.

Летняя жара и повышенная влажность могут существенно сократить срок службы косметических средств. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по качеству Ксения Тонкова.

По словам эксперта, одним из самых неудачных мест для хранения косметики является ванная комната. Перепады температуры и высокая влажность приводят к расслоению продуктов, изменению их текстуры и даже повреждению упаковки. Вместо этого специалист рекомендует хранить косметику в спальне или гардеробной, выбирая сухие помещения со стабильной температурой.

Не менее опасно оставлять косметику в автомобиле. Даже при температуре воздуха около +25 градусов салон машины может нагреваться до +50 градусов, из-за чего тональные основы расслаиваются, а помады и кремовые продукты теряют свои свойства.

Тонкова также советует беречь средства от прямых солнечных лучей, плотно закрывать упаковку после использования и регулярно проверять косметику на изменение запаха, цвета или текстуры. Такие признаки могут свидетельствовать о том, что продукт испортился и его пора заменить.

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