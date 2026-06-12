Врач назвала идеальную суточную норму чая для защиты сердца Фото: Shutterstock.

Взрослому человеку рекомендуется выпивать от 2 до 4 чашек черного или зеленого чая в день. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Дарья Богомолова. По ее словам, содержащиеся в напитке полифенолы снижают риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, защищая клетки от свободных радикалов и уменьшая окисление «плохого» холестерина.

Однако избыток чая опасен. Более 6–8 чашек в день (свыше 400 мг кофеина) могут вызвать скачки давления, тревожность и бессонницу. Кроме того, чрезмерное увлечение напитком грозит флюорозом — поражением зубов и костей из-за переизбытка фторидов.

Детям врач советует ограничиться 1–2 чашками чая в сутки, а беременным — не превышать дозу в 200 мг кофеина, чтобы избежать рисков для плода. Хорошей альтернативой могут стать травяные чаи без кофеина, но их нужно подбирать индивидуально из-за риска аллергии.

Кардиолог Константин Ивочкин предупредил о повышенных рисках для сердца после менопаузы из-за снижения эстрогенов. Эти гормоны защищают сердечно-сосудистую систему, регулируя липиды и снижая воспаления. Уменьшение их выработки приводит к росту холестерина, жесткости сосудов и колебаниям давления. Для снижения рисков он рекомендует контролировать давление и холестерин, заниматься физкультурой и проходить обследование у гинеколога, передает «Царьград».