Владимир Путин поднял тост за победу России Фото: REUTERS.

Президент Владимир Путин поднял тост за победу России. Все произошло после церемонии вручения государственных наград, состоявшейся в Кремле. Кадры опубликовал канал RT в «Максе».

Как известно, ордены и другие знаки отличия российский лидер вручал в пятницу, 12 июня. Однако после официальной церемонии глава государства пообщался с присутствовавшими на церемонии людьми. Тогда же он взял бокал шампанского и сказал тост.

Владимир Путин поднял тост за победу России Владимир Путин после церемонии награждения лауреатов государственных премий в Кремле поднял тост за победу России

«За победу тогда троекратное "ура"», - сказал президент РФ.

После этого присутствовавшие начали скандировать.

Немногим ранее президент РФ выступил с обращением к гражданам страны. В честь дня России он пожелал всем иметь ту мечту, которую можно осуществить, а также добиваться поставленных целей.