Психолог объяснила, почему платить ребенку за учебу опасно для его будущего

Психолог Тодорова: плата детям за оценки формирует плохие привычки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Практика материального поощрения детей за хорошую успеваемость в школе или выполнение домашних обязанностей может серьезно навредить их развитию. Подобный подход формирует у подрастающего поколения исключительно потребительское отношение к жизни и блокирует развитие внутренней мотивации. Об этом в беседе с «Абзацем» заявила детский и семейный психолог Мария Тодорова.

Как отмечает специалист, в норме ребенок развивается через здоровые отношения со значимым взрослым — родителями. Если они обладают для него авторитетом, он искренне ориентируется на их слова, ценности и ожидания.

«Когда же основным стимулом становится денежное вознаграждение, постепенно происходит смещение мотивации: ребенок начинает учиться, помогать или выполнять требования не потому, что это важно, правильно или полезно для него самого, а исключительно ради получения денег», — пояснила Тодорова.

Такой подход быстро закрепляет опасную привычку ожидать оплату за любые приложенные усилия. В результате предметом жесткого торга со временем становится не только учеба, но и банальная помощь по дому, забота о младших братьях и сестрах, а также участие в любых семейных делах. Логика ребенка становится простой: если за действие не платят, то и выполнять его нет никакого смысла.

В долгосрочной перспективе, по словам психолога, это неизбежно приведет к глубоким проблемам во взрослой жизни. Человек, привыкший действовать только ради мгновенного внешнего куша, оказывается абсолютно неспособен справляться с задачами, которые требуют дисциплины, личной ответственности и умения работать на долгосрочный результат.

Вместо финансового стимулирования Тодорова рекомендует родителям делать ставку на эмоциональную поддержку, искреннее признание успехов ребенка и укрепление его чувства принадлежности к семье. Только понимание реального смысла своих действий помогает сформировать у детей зрелое отношение к учебе и труду.