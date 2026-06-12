АТОР назвала единичными случаи задержания США россиян в Таиланде Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Случаи задержания россиян в Таиланде по запросу США остаются единичными. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России, отвечая на недавнее заявление МИД РФ.

В АТОР отметили, что российские туроператоры не сталкивались с арестами своих клиентов на отдыхе в Таиланде по запросам третьих стран. При этом в ассоциации напомнили, что в стране ежегодно отдыхают более 1,8 млн граждан РФ.

«Гражданам, которые знают о возможных претензиях к своей деятельности со стороны третьих стран, целесообразно принять во внимание рекомендации МИД РФ», — говорится в сообщении.

В ассоциации подчеркнули, что проблему явно нельзя назвать массовой. Подобные случаи скорее единичны.

Немногим ранее в МИД РФ заявили, что США развернули настоящую «охоту» на россиян в Таиланде. Отдельно подчеркивалось, что Вашингтон действует напористо. Поэтому проводит спецоперации по задержанию граждан РФ без оглядки на власти королевства.