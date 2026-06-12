Под Оренбургом мужчина убил жену и ранил дочь, он всё ещё на свободе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Оренбургской области разыскивают мужчину, подозреваемого в нападении на свою семью. Трагедия произошла в селе Пискаревка Гайского муниципального округа.

Как пишет «КП-Оренбург», жертвами нападения стали 47-летняя супруга подозреваемого и ее 25-летняя дочь. Девушка выжила, она госпитализирована. Её мать от полученных травм скончалась. Злоумышленник скрылся.

В настоящий момент 49-летнего местного жителя разыскивает полиция. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух лиц». Ход расследования взял под контроль прокурор области.

Как писал KP.RU, ранее в Красноярском крае суд арестовал мужчину, открывшего стрельбу из ружья по компании из четырех человек из-за громкой музыки. В результате инцидента один человек погиб. Ещё один мужчина и женщина получили ранения. Они госпитализированы.