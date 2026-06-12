«Выйти на главный укрепрайон ВСУ с тыла»: Коц объяснил значение освобождения Приюта в ДНР

Коц: освобождение Приюта позволит ВС РФ зайти на главный укрепрайон ВСУ с тыла Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Военный корреспондент KP.RU Александр Коц в мессенджере «Макс», комментируя сообщение Минобороны РФ об освобождении группировкой войск «Центр» населенного пункта Приют в ходе наступления в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил, что это позволит Вооруженным силам (ВС) России выйти на главный укрепрайон противника в Донбассе с тыла.

Поселок расположен в полукилометре к северу от Павловки, на трассе Родинское — Дружковка, до которой остается около 10 километров.

«Группировка «Центр» заходит на линию Константиновка - Дружковка - Краматорск - Славянск с запада, пытаясь выйти на главный укрепрайон ВСУ в Донбассе с тыла», — написал военкор.

По оценкам Коца, бои за Дружковку могут начаться сразу после завершения боев за Константиновку.

Как писал KP.RU, ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военнослужащие продолжают наступление на запад от Старого Каравана в ДНР, несмотря на сопротивление украинских сил.