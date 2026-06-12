Суд оставил в силе приговор главному фигуранту дела об убийстве Моторолы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Апелляционный военный суд оставил в силе пожизненный приговор главному фигуранту дела об убийстве комбата «Моторолы» и покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В июне 2024 года Южный окружной военный суд назначил фигуранту пожизненное лишение свободы. Остальные осужденные получили сроки от 12 до 17 лет.

На этой неделе суд признал приговор законным. Жалобы защиты оставили без удовлетворения. Решение касается и других фигурантов дела.

«Приговор Южного окружного военного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — говорится в материалах.

Дело связано с убийством командира батальона «Спарта» Арсена Павлова, известного по позывному «Моторола», а также с подготовкой покушения на Захарченко. Приговор теперь вступил в законную силу после рассмотрения жалоб.

Напомним, из материалов обвинительного заключения следовало, что в 2014 году сотрудники СБУ решили убить первого главу ДНР Александра Захарченко и создали для этого агентурную сеть. По заданию СБУ они приехали в Донецк, следили за Захарченко, а в августе 2017 года организовал фотосессию в ресторане, где тот часто бывал. Там же он установил взрывчатку в туалете. Позже ее обнаружили сотрудники местной полиции. Кроме того, по данным обвинения, в 2016 году тот установил взрывное устройство на крыше кабины лифта в доме, где жил Арсен Павлов, а 16 октября того же года взрывчатку привели в действие.