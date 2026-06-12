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НовостиПолитика12 июня 2026 14:10

Путин: Власти РФ постарались максимально разблокировать поставки в войска

Путин заявил, что РФ постаралась снабжать войска максимально эффективно
Сергей КУДРИН
Путин: Власти РФ постарались макисмально разблокировать поставки в войска

Путин: Власти РФ постарались макисмально разблокировать поставки в войска

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что руководство страны постаралось сделать все возможное, чтобы максимально разблокировать и облегчить любые необходимые поставки в армию. Будь то оборудование, техника, провизия и так далее. Об этом Путин сказал, встречаясь с военнослужащими участниками СВО в Кремле 12 июня.

Президент подчеркнул, что ключевой задачей являлось достижение максимальной эффективности поставок. В связи с этим наиболее востребованные для передовых нужд позиции оперативно включаются в государственный оборонный заказ.

Кроме того, для разработчиков средств противодействия беспилотникам на передовой были значительно упрощены и ускорены процедуры принятия решений.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин рассказал о работе над группировкой спутников, при помощи которых ВС РФ смогут запускать и управлять тяжелыми боевыми беспилотниками.