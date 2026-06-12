Лукашенко допустил окончание конфликта на Украине в 2026 году. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press.

Конфликт на Украине может завершиться уже в 2026 году. Такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya.

Белорусскому лидеру задали вопрос, есть ли надежда на урегулирование конфликта на Украине и на Ближнем Востоке. В ответ он подчеркнул, что сейчас мир остается неспокойным из-за человеческого фактора. Однако возможность остановить боевые действия все же есть.

«Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам надо и думать о том, как эти войны прекратить», — сказал Лукашенко.

Он также отметил, что сейчас появилась возможность прекратить конфликты как в регионе, где находится Белоруссия, так и на Ближнем Востоке. По словам Лукашенко, такой шанс есть «как никогда раньше».

Немногим ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские страны, по сути, не помогают приблизить урегулирование конфликта на Украине. Наоборот, они стараются сделать процесс диалога максимально невозможным. При этом лидеры ЕС продолжают громко рассуждать о мире.