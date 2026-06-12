Алтайский край презентовал туристический бренд на столичном форуме «Путешествуй!»

Фото предоставлено управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

На международном форуме «Путешествуй!», который проходит в Москве, Алтайский край активно демонстрирует свой туристический потенциал.

Глава региона Виктор Томенко в своем сообщении в мессенджере «Макс» отметил, что региона входит в число ведущих туристических направлений страны. По его словам, ежегодный турпоток составляет около 2,4 миллиона человек, а объем инвестиций в отрасль за прошлый год увеличился в полтора раза.

«А потенциал края - еще больше. Поэтому участвуем в мероприятиях, которые способствуют продвижению нашего края на всех уровнях - и на российском, и на международном», - констатировал Виктор Томенко. Он пояснил, что соответствующая работа ведется, в частности, в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Выставочная экспозиция региона открылась 10 июня. Делегация края знакомит гостей форума с местными санаториями, которые признаны одними из лучших в России оздоровительными учреждениями. Также представители региона рассказывают об успехах в развитии маршрутов и территорий таких точек притяжения, как Белокуриха, Бирюзовая Катунь и курорт «Сибирская монета». Вниманию посетителей форума представлены работы алтайских ремесленников. Желающие могут сфотографироваться на фоне впечатляющих природных пейзажей: для этого организаторы предусмотрели возможность использования технологий искусственного интеллекта. Сегодня, во второй день форума, в Доме российской кухни запланирован мастер-класс от шеф-повара Андрея Мытника под названием «Сибирская кухня со вкусом Алтая».

Как проинформировали в управлении Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, для посетителей стенда подготовлены интерактивные развлечения и тематические викторины. В центре внимания экспозиции оригинальные сувениры и одежда с региональной символикой, а также уникальные произведения мастеров. На площадке работают специалисты профильного ведомства, сотрудники Туристского информационного центра, представители Алтайского центра инвестиций и развития, туроператора «Арго», сети санаториев курорта Белокуриха, а также этно-глэмпинга «Алтайское кочевье» и магазина «Шишка Маркет».

Фото предоставлено управлением Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

В первый день форума в пленарной дискуссии с участием главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова выступил первый замгендиректора курорта «Сибирская монета» Дмитрий Филяков. Спикер поделился опытом превращения точечного частного проекта при поддержке государства в масштабный всесезонный комплекс. Состоялась и церемония награждения. Нагрудный знак министерства «За вклад в развитие туризма» получила озеленитель санатория «Алтайский замок» Марина Полетаева.

В программе форума также заявлены выступления руководителя профильного управления Александра Барышникова о льготном кредитовании инвестиционных проектов в сфере туризма и его заместителя Вероники Меркульевой о развитии автомобильного туризма. Туристский информационный центр представит проекты «Алтайский тропинг» и «А - это где». Международный форум «Путешествуй!» реализуется как одна из ключевых инициатив нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс совместно с Минэкономразвития России при содействии правительства страны.