"Серьезно снизим угрозу": Александр Шуваев рассказал, как Белгородскую область защищают от атак ВСУ

Александр Шуваев сказал, что власти прекрасно понимают, что враг может замышлять, и знают, как реагировать. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Белгородская область предпринимает меры не только по спасению жителей от атак ВСУ, но и активно работает по их предотвращению. Об этом в большом интервью военкору KP.RU Александру Коцу сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Шуваев.

"Каждый удар воспринимается очень тяжело. Какое-нибудь строение или техника ещё может потерпеть, а жизнь, здоровье превыше всего. Поэтому принимаем и будем принимать меры не только по спасению, но и предотвращению. И серьезно снизим угрозу", - подчеркнул новый глава региона.

Он сообщил, что власти прекрасно понимают, что враг может замышлять, и знают, как реагировать.

"Не буду вдаваться в детали, но я только прибыл из федерального центра, где мне утвердили все наши новые решения", - сообщил он.

Отметим также, что в большом интервью KP.RU Александр Шуваев перечислил ряд мер по защите региона от атак ВСУ, которые уже активно реализуются. Ведется работа с производителями противодроновых систем, которые успешно проявили себя в других регионах, готовятся операторы дронов-перехватчиков. Создаются вместе с военными противодронные коридоры, как в Донецке.