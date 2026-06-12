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НовостиПроисшествия12 июня 2026 18:13

Пострадавшей от рук отца жительнице Оренбурга потребовалась операция

Спасенной из бытовой поножовщины девушке пришлось делать сложную операцию
Сергей КУДРИН
Пострадавшей от рук отца жительнице Оренбурга потребовалась операция

Пострадавшей от рук отца жительнице Оренбурга потребовалась операция

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Писаревка Гайского округа Оренбургской области произошла поножовщина, в результате которой пострадала молодая женщина. Ее муж рассказал об этом «КП-Оренбург», уточнив, что девушке потребовалась сложная операция после встречи с ножом ее отца.

Сейчас муж пострадавшей вместе с маленьким сыном ждёт утра. Мужчине приходится сохранять спокойствие ради ребенка, несмотря на произошедшее. К счастью, во время трагедии, когда, по данным следствия, отец напал на жену и дочь, внук находился в другом месте.

Напомним, в Оренбургской области разыскивают мужчину за нападение на свою семью в селе Пискаревка. Его 47-летняя супруга и 25-летняя дочь пострадали. Девушка выжила и госпитализирована, мать скончалась. Злоумышленник скрылся. Возбуждено дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Прокурор области контролирует расследование.

Ранее KP.RU сообщил, что двое несовершеннолетних под Ростовом спасли родственника от смерти, когда его ударил ножом двоюродный брат.