Пострадавшей от рук отца жительнице Оренбурга потребовалась операция Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Писаревка Гайского округа Оренбургской области произошла поножовщина, в результате которой пострадала молодая женщина. Ее муж рассказал об этом «КП-Оренбург», уточнив, что девушке потребовалась сложная операция после встречи с ножом ее отца.

Сейчас муж пострадавшей вместе с маленьким сыном ждёт утра. Мужчине приходится сохранять спокойствие ради ребенка, несмотря на произошедшее. К счастью, во время трагедии, когда, по данным следствия, отец напал на жену и дочь, внук находился в другом месте.

Напомним, в Оренбургской области разыскивают мужчину за нападение на свою семью в селе Пискаревка. Его 47-летняя супруга и 25-летняя дочь пострадали. Девушка выжила и госпитализирована, мать скончалась. Злоумышленник скрылся. Возбуждено дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство». Прокурор области контролирует расследование.

Ранее KP.RU сообщил, что двое несовершеннолетних под Ростовом спасли родственника от смерти, когда его ударил ножом двоюродный брат.