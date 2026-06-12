Бывший гитарист Black Sabbath Айомми получил орден Британской империи

Тони Айомми Фото: Long Nguyen / Southcreek Global

Бывший гитарист рок-группы Black Sabbath Тони Айомми удостоен ордена Британской империи за вклад в развитие музыки и благотворительную деятельность. Список награжденных опубликован на сайте британского правительства.

В общей сложности в перечень вошли около 1,2 тысячи человек - среди них как всемирно известные деятели культуры и спорта, так и граждане, отмеченные за вклад в общественную жизнь страны.

Также Орденом кавалеров почета была награждена актриса Хелен Миррен за выдающиеся заслуги в области драматического искусства. Число обладателей этой награды ограничено — одновременно её могут иметь не более 65 представителей стран Содружества.

Ранее KP.RU сообщал, что британский актер Уорвик Дэвис получил орден Британской империи из рук принца Уильяма. Он был удостоен награды за вклад в театральное искусство и благотворительную деятельность.