Российских туристов грабят в Чили: посольство России предупредило об опасности

флаг Чили Фото: Craig Lovell//Global Look Press

В 2026 году в Чили участились случаи ограблений, в том числе в отношении российских туристов. Об этом сообщили "Известиям" в посольстве России в республике.

По словам дипломатов Чили, столица государства Сантьяго остается одним из главных мест, где необходимо соблюдать повышенные меры предосторожности.

"В последнее время участились случаи ограблений туристов, в том числе находящихся в этой стране граждан Российской Федерации", - отметили в дипмиссии.

В посольстве рекомендуют путешественникам не демонстрировать ценные вещи, держать сумки закрытыми и внимательно следить за личными вещами.

Ранее KP.RU сообщал, что число краж у российских туристов на юге Вьетнама значительно возросло. Генконсул России в Хошимине Тимур Садыков отметил, что кражи происходят как в общественных местах, туристических зонах и на пляжах, так и в отелях и самолетах.