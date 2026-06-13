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НовостиВ мире13 июня 2026 2:41

Мендель заявила о попытках Зеленского отвлечь внимание от проблем на Украине

Бывшая пресс-секретарь Зеленского прокомментировала ситуацию на Украине
Мария ПАНЮТИНА
Мендель заявила о попытках Зеленского отвлечь внимание от проблем на Украине

Мендель заявила о попытках Зеленского отвлечь внимание от проблем на Украине

Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание общественности от внутренних проблем Украины. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель в соцсети X.

"Зеленский сейчас хаотично пытается замаскировать - хотя бы с помощью пиара - глубокие проблемы, которые он игнорировал годами", - написала журналистка.

Среди них Мендель назвала вопросы принудительной мобилизации, низкий уровень выплат военнослужащим, недостаточную защиту гражданского населения и коррупцию.

По словам журналистки, в политической среде обсуждается тема выборов, но официальные оценки уровня доверия к Зеленскому не отражают реальную ситуацию.

Ранее KP.RU сообщал, что киевляне перестали воспринимать всерьез Зеленского. Жители украинской столицы недоумевают по поводу текста письма киевского главаря к президенту России Владимиру Путину.