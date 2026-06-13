Российские дроны заблокировали ВСУ трассу Р-79 в Харьковской области Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ лишились возможности передвигаться по участку трассы Р-79 на правобережье реки Оскол в Харьковской области. Как рассказал РИА Новости командир расчета БПЛА «Сварог», это стало результатом работы пилотов FPV-дронов из группы «Конторы».

«На этом участке дорога на юг ведет. Здесь и транспорт раньше был, и НРТК приезжали часто. Сейчас реже бывают», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на трассе остаются уничтоженная боевая техника и машины ВСУ. Как отметил командир, из-за работы российских дронов ВСУ больше не перевозят технику по этому отрезку трассы.

Боец вспомнил, как осенью он подбил на этой дороге Humvee. Причем сначала он сомневался в эффективности маленького снаряда, но при осмотре вторым дроном машина стояла, и они нанесли по ней еще несколько ударов.

Напомним, что свыше 400 боевиков ВСУ числятся пропавшими без вести под Охримовкой на харьковском направлении.