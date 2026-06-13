Путин увеличил штатную численность армии: сколько солдат теперь готовы к защите страны

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Президент России Владимир Путин 12 июня 2026 года подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2 399 130 человек. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 2 399 130 единиц, в том числе 1 510 000 военнослужащих", - говорится в документе.

По указу от 4 марта, численность военных составляла 1 502 640 человек. Таким образом, показатель увеличен на 7360 военнослужащих.

Документ вступает в силу с момента подписания. Правительству поручено обеспечить финансирование Министерства обороны из средств федерального бюджета для реализации указа.

Ранее Владимир Путин сообщил, что численность группировки Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции на Украине в настоящее время превышает 700 тысяч человек.

В рамках беседы в Кремле с участниками СВО глава государства подчеркнул важность сохранения памяти о военных, участвующих в боевых действиях. По словам президента, имена героев спецоперации должны быть увековечены через присвоение их имен улицам, школам, вузам и другим общественным объектам.

Путин отметил, что российские войска ежедневно закрепляют контроль над своими историческими территориями в зоне СВО. Он уточнил, что этот процесс носит последовательный характер и в перспективе будет завершен.

Комментируя исторический контекст, Путин отметил, что Россия не впервые сталкивается с противостоянием со стороны стран ЕС. Он напомнил о войнах против Наполеона и нацистской Германии. Сейчас западные страны снова объединяются против РФ.

Как писал KP.RU, российская армия получила значительный боевой опыт и обладает современными возможностями. Путин подмечал, что сегодня это совершенно другие войска, а уровень их подготовки и опыта не имеет аналогов в мире.

Президент России объяснил назначение министра обороны РФ Андрея Белоусова его опытом работы с высокотехнологичными направлениями.