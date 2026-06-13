Россиянам рассказали, как выбрать профессию в эпоху ИИ

Чучалова: россиянам не стоит специально искать профессию, которую не затронет ИИ Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам посоветовали не искать работу, защищенную от ИИ, а сосредоточиться на выборе профессии, которая будет действительно интересна. Об этом РИА Новости рассказала генеральный директор сервиса для поиска работы Анастасия Чучалова.

«Мы видим структурные изменения на рынке труда: меняются не отдельные профессии, а сама модель занятости. Наряду с людьми постепенно появляются цифровые исполнители — автономные ИИ-агенты, которые могут брать на себя отдельные задачи и функции», — сказала она.

По словам Чучаловой, в инженерии, медицине, науке, образовании, управлении сложными системами и создании новых продуктов роль человека остается ключевой.

Эксперт добавила, чтобы ИИ оставался помощником, человеку нужна крепкая фундаментальная база. Классическое образование дает не просто знания, а умение учиться, проверять данные, понимать контекст и принимать решения.

Тем временем в России предложили проводить профориентацию для школьников на работе родителей.