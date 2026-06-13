Посол РФ Гармонин заявил, что посылки россиян исчезают по пути из ЕС в РФ Фото: REUTERS.

Россияне, живущие в странах Европы, сталкиваются с проблемами при отправке посылок на родину. Отправления нередко исчезают по пути в Россию. Об этом ТАСС заявил посол Москвы в Берне Сергей Гармонин.

По его словам, с такими трудностями сталкиваются в том числе россияне, проживающие в Швейцарии. Люди отправляют домой личные вещи, но не всегда могут быть уверены, что посылки дойдут до адресатов.

«Еще одна проблема — это почтовые отправления. Россияне не могут быть уверены, что их посылки на родину с личными вещами, подарками и детскими игрушками, литературой вообще дойдут. Такие посылки из Европы нередко исчезают в пути», — сказал Гармонин.

Дипломат отметил, что эта проблема дополняет другие сложности, с которыми сталкиваются российские граждане за рубежом. В частности, ограничения на финансовые переводы создают неудобства для тех, кто постоянно живет в европейских странах.

Гармонин также обратил внимание, что после прекращения прямого авиасообщения с Россией соотечественникам в Швейцарии стало труднее поддерживать связь с родственниками и друзьями на родине.

Немногим ранее Гармонин рассказывал о проблемах россиян со швейцарскими банками. По его словам, граждане России фактически лишены возможности переводить деньги на родину или получать средства из России. Дипломат отмечал, что это касается даже пенсий, которые люди не могут получить из-за банковских ограничений.