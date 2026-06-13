За сколько можно отдохнуть за границей в 2026 году: туроператоры назвали сумму для одного взрослого Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бюджетный летний отдых за границей для россиян обойдется минимум в 100-150 тысяч рублей на взрослого. Такие расчеты привели в пресс-службе Ассоциации туроператоров России в беседе с РИА Новости.

Как уточняется в публикации такая сумма касается поездки на семь-девять дней с перелетом, размещением в отеле три-четыре звезды и питанием по системе «все включено». Для ребенка стоимость такого отдыха составит около 80-100 тысяч рублей.

«Более или менее качественный зарубежный отдых этим летом будет стоить не менее 100-150 тысяч рублей на взрослого и около 80-100 тысяч руб – на ребенка на любом направлении», — сказали в ассоциации.

При этом туристы могут найти и совсем дешевые варианты. Однако в АТОР предупредили, что при крайне низкой цене даже отель, который называет себя пятизвездочным, может предлагать очень минималистичный сервис.

Так, во второй половине июня в бюджетные отели Турции категории три-четыре звезды можно улететь из Москвы на семь ночей за 105-110 тысяч рублей на двоих. В эту сумму входят перелет и питание «все включено». Недельный тур в бюджетные «пятерки» на первой линии начинается уже от 142-145 тысяч рублей на двоих. В августе даже дешевые объекты поднимают цены минимум на 10%, поэтому туроператоры советуют в июне бронировать поездки на сентябрь.

Египет по отелям три-четыре звезды летом стоит примерно столько же или на 5-10 тысяч рублей дороже. Зато бюджетные пятизвездочные варианты там дешевле турецких: семь ночей на двоих можно найти за 120-140 тысяч рублей.

Из азиатских направлений одним из самых доступных в АТОР назвали китайский Хайнань. Летом там низкий сезон из-за влажности и коротких дождей, но море прогревается до 29 градусов. Тур на восемь ночей в пятизвездочный отель с завтраками во второй половине июня можно найти за 108-120 тысяч рублей на двоих. Таиланд летом дороже: недельные туры начинаются от 130 тысяч рублей за двоих в отели две-три звезды. Во Вьетнаме, где лето считается высоким сезоном, поездка на восемь ночей в отели две-три звезды с завтраками может стоить от 160 до 200 тысяч рублей.

Немногим ранее эксперт по финансовым сервисам, кандидат экономических наук Андрей Бархота заявлял, что укрепление рубля может сделать зарубежные поездки более доступными для россиян. По его словам, более сильная валюта повышает привлекательность отдыха за границей по цене. При этом специалист отмечал, что такой фактор может также помочь сдерживать инфляцию.